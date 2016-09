Se siente México en la piel

En el caos de ir a clases, hacer tarea, ir al trabajo, reuniones de amigos y otras responsabilidades es fácil sentirse inundado. Cuando yo me siento agobiada con todas las cosas que tengo que hacer lo que más extraño es mi familia. Hace muchos años fui a visitar a mi familia en Guadalajara México y todos esos recuerdos los relaciono con relajación.

Recuerdo estando en la casa de mi abuelita y puedo ver su jardín lleno de flores con todos los pajaritos de diferentes colores en sus jaulas cantando. Recuerdo el olor del ladrillo rojo de las paredes.

Con todo lo que tengo que hacer en mi día no se me hace posible poder regresar a México y empiezo a sentir nostalgia por mi país. Pero hay varios lugares en San Diego que me hacen sentir en casa.

Old Town San Diego

En este lugar turístico no solamente hay comida Mexicana y decoraciones de muchos colores pero también hay ladrillos rojos.

Desde que llegas se siente México.

El papel picado colgando de los edificios, las flores de diferentes colores, los pajaritos cantando, el mariachi tocando y el olor de carne asada.

Hay muchos restaurantes que sirven comida mexicana con sabores auténticos y platillos populares.

Mi restaurante favorito es el de Casa Guadalajara.

La comida es muy rica pero lo que más me gusta es que tienen mesas afuera.

Me recuerda de cuando comía en la casa de mi abuela porque su comedor estaba afuera.

Old Town tiene muchas tiendas en donde venden artesanias Méxicanas.

las tiendas venden dulces que se encuentran en países Latinoamérica pero también tiene muchas cosas de San Diego.

Tiene eventos y grupos de música que van de vez en cuando. Mi evento favorito es durante el día de los muertos porque hay gente con sus caras pintadas y altares en honor de sus familiares o seres queridos.

Esta localizado al lado de una estación del trolley así que no tener un caro no es un problema si deseas pasar el día en Old Town.

Barrio Logan

La primera vez que fui a Barrio Logan fue con una amiga porque teníamos antojo de comer raspados.

Cuando iba a México en cualquier tienda de golosinas podías encontrar raspados de todos sabores pero aqui es mas popular encontrar yogur congelado que raspados de tamarindo o de mango.

Por las calles hay restaurantes y murales. Mi favorito mural es uno con la foto de la famosa pintora mexicana Frida Kahlo.

Chicano Park en Barro Logan es un parque localizado debajo de varios puentes de autopistas que están cubiertas con imágenes que celebran la cultura Chicana.

En el parque te puedes encontrar con diferentes tipos de personas. Hay juegos para niños y lugares para sentarse y comer un raspado.

Mission Basilica San Diego de Alcalá

La misión no solamente es histórica pero también me recuerda a mi familia porque siempre que vienen a visitarme les gusta ir a caminar por la mission.

Puedes caminar por el templo y el jardín que está cubierto de flores buganvillas de colores diferentes.

Las buganvillas cubrían la casa de mi abuelita en México asi que siempre que las veo pienso en ella.

Este lugar también me recuerda a México por la arquitectura.

Jueves en la San Diego State University

La universidad en general me recuerda mucho a la casa de mi abuelita por la arquitectura pero son los jueves que me hace sentir en casa.

Cada jueves viene el mercado de productores y el local que vende comida Mexica es mi favorito.

Los señores que trabajan ahí siempre me hablan en español y son muy amigables.

Todas mis clases son en inglés y todos mis amigos hablan inglés así que ese rato que hablo en español es especial para mi y me siento mejor.

Los jueves de mercado me gusta sentarme junto las rosas enfrente de Hepner Hall porque las flores de diferentes colores me recuerdan a las flores del jardín de mi abuelita.

Cada lugar es diferente y me trae distintos recuerdos pero todos me hacen sentir como si tengo un poco de México conmigo porque como dicen en mi patria llevó a México en la piel.

Y Aunque no seas de México estos lugares son perfectos para aprender mas de una cultura o comer una comida deliciosa.