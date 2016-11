En contra de la violencia doméstica

Elissa Tauscher





La violencia doméstica es un problema en la actualidad, y cada vez hay más esfuerzos para poner fin a este daño que afecta a hombres y mujeres.

La organización Romper el Silencio en contra de la violencia doméstica, se presentó el miércoles 9 de noviembre en San Diego State University para concientizar a los alumnos acerca de la violencia doméstica.

Los presentadores del evento fueron Terry Josiah y Kristen Faith, fundadora de la organización.

Faith fue víctima de violencia doméstica durante cuatro años mientras cursaba sus estudios en SDSU.

“Mientras estudiaba en SDSU sufrí violencia doméstica y abuso financiero”, dijo Faith. “Fui afortunada de tener becas pero estaba dando este dinero esperando que él lo apreciará. Las víctimas de violencia doméstica no pensamos que hay una forma de salir de ahí pero todo es posible, me pude graduar con honores y empezar esta organización”.

De acuerdo a Faith, una de cada cuatro mujeres sufre violencia psicológica, física, económica y sexual en su relación mientras que uno en cuatro hombres también ha sido agredido por su pareja.

El daño psicológico puede ocurrir cuando tú pareja te pone sobrenombres, no confía en ti y te monitorea para saber donde estas.

La violencia física puede incluir empujones, golpes y jalones de cabello.

Por su parte, el de abuso financiero ocurre cuando hay un tipo de agresión para controlar ingresos del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta y cuando tu pareja te roba.

El abuso sexual no solo se da cuando uno es abusado sexualmente, también cuando se obliga a su pareja a que se arregle como a ti te gusta.

Terry Josiah creció dentro de una casa donde su papá abusaba de su mamá. Josiah sabía que él nunca le pondría una mano encima a una mujer porque sabía el daño que esto hacía.

Pero Josiah no sabía que la violencia doméstica también se podía dar verbalmente y así fue como llegó a maltratar a su ex-pareja.

“En el 2012 me di cuenta que la violencia doméstica no solo es física”, dijo Josiah. “Yo odiaba a los abusadores, fue difícil para mí saber que era un abusador, gritarle, degradarla, decir está bien mientras que no le ponga mis manos encima, estaba mal”.

Para prevenir la violencia doméstica y lograr una relación saludable debe de existir la confianza, la comunicación y los límites.

La confianza debe de empezar con uno mismo y después se debe de transmitir esta confianza a nuestra pareja. De acuerdo a Josiah, si uno no es capaz de confiar en la persona que ama, quiere decir que no está calificado para una relación.

Otro aspecto importante de toda relación debe de ser la comunicación porque sin este vínculo uno no puede adivinar lo que le pasa a su pareja.

Los límites son necesarios en una relación para que la persona que uno ama no se sienta preso y sin identidad. Se le debe de dar un espacio a tu pareja para que los dos tengan su independencia y no se odien.

Para muchos puede ser fácil pensar que una víctima de violencia doméstica puede ponerle un alto a esa situación pero para una víctima de violencia doméstica salir de esa zona es difícil ya que está aterrada de lo que su abusador pueda hacer.

Jennifer Johnson, estudiante de enfermería, piensa que el maltrato doméstico es horrible y agradece que la organización Romper el Silencio, haya venido a la universidad.

“Yo solo había escuchado de la violencia sexual y psicológica en una relación mas no de violencia económica y de religión”, dijo Johnson. “Es increíble que haya gente tan mala pero ahora que estoy informada me siento más segura que no seré una victima de violencia doméstica”.