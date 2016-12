Religiones se unen con un propósito

Monserrat Torres





Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like.

Close

Email This Story









Send Email Cancel

Uno de los temas más complicados de tratar es el de la religión ya que no todos compartimos la misma creencia lo cual causa que sea difícil entender otros puntos de vista.

Para entender un poco más de las diferentes asociaciones, centros religiosos, agnósticos y otras denominaciones religiosas, San Diego State University ofreció una discusión titulada Intersecciones de Fe, donde siete panelistas hablaron de su religión y su experiencia en SDSU.

La discusión se enfocó en la religión católica, cristiana, musulmana, judía, protestante, mormona y ateísta.

La variedad de creencias permitió una conversación constructiva con los aspectos básicos de cada religión y nunca se trató de imponer un punto de vista.

Patricia Ruiz, egresada de gerontología con una concentración secundaria en LGBT de SDSU, fue una de los panelistas. Ella creció en un núcleo católico, pero en un punto de su vida decidió apartarse y hace unos años se volvió a unir a su religión.

Desde hace un tiempo Ruiz forma parte de casa Agape, un ministerio Luterano-Episcopal del campus de SDSU donde los estudiantes y jóvenes de San Diego se reúnen para apoyarse, ofreciendo hospitalidad, adoración, crecimiento espiritual y experiencias de inmersión intercultural.

“Yo soy queer, católica y chicana y no había encontrado un lugar donde me sintiera cómoda con mis identidades”, dijo Ruiz. “Agape acepta a todos y todas las causas. Agape me ha ayudado a encontrar un lugar para mi y ser mejor”.

A los panelistas se les cuestionó su opinión acerca de algunos de los estereotipos relacionados con su religión ya que algunos piensan que los católicos tienden a ser conservadores, que los mormones van de puerta en puerta bien vestidos o que los musulmanes son terroristas.

Mohamed Ahmed, estudiante de seguridad internacional resolución de conflicto en SDSU, fue uno de los panelistas que representaba la religión musulmana. El dejó en claro que en su religión hay muchos estereotipos.

“Hay muchas ideas falsas de los musulmanes, como ser terroristas, yo combato esto con carácter”, dijo Ahmed. “Aconsejo a los que no son musulmanes a que conozcan a las personas, esto quitará el miedo”.

Ahmed dijo que piensa que en todas partes habrá gente mala y que la mayoría de los musulmanes son buenos sino este mundo ya hubiera sido destruido. Ahmed se enorgullece en ser musulmán porque lo ayuda a ser mejor persona y entender un mundo creado por Dios.

“Ser musulmán me hace poner atención a los detalles”, dijo Ahmed. “El sol sale y la luna también, Dios nos creó con un propósito. Cuando leo el Corán todo tiene sentido, es mi guía. No he visto las respuestas en la ciencia. Siempre que cuestiono algo todo tiene sentido. Necesitamos ayudarnos, no mirar las diferencias sino en las similitudes. SDSU puede trabajar para que todas las religiones se esfuerzan en ayudar”.

Los panelistas aceptaron que cuando les preguntan sobre su religión tienden a ser honestos mas no son de las personas que necesitan estar anunciando su religión en cada momento.

Paola González, estudiante de artes en SDSU, fue al evento porque le pareció interesante saber mas de religiones que desconoce.

“Yo realmente no tengo una religión definida porque mis papás me han dado la libertad de escoger mi religión”, dijo González. “Venir me ayudó a ver que a pesar de ser miembros de diferentes iglesias, los panelistas y la sociedad compartimos muchos principios de humanidad que nos hacen ser mejores personas”.