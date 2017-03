Transportación facilita exploración

Close La Catedral de San Paul. Emely Navarro Emely Navarro La Catedral de San Paul.





Close Modal Window Hang on for a minute...we're trying to find some more stories you might like.

Close

Close Modal Window Email This Story Send email to this address

Enter Your Name

Add a comment here

Verification



Send Email Cancel

No sé por dónde empezar cuando explico lo hermoso que es Londres.

No pensaba que me iba enamorar de esa ciudad porque pensaba que era una ciudad turística, como Los Ángeles, pero me equivoqué.

Desde el primer día que estuve allí me encantó el ambiente. Todos los hombres y mujeres se visten increíble con sus abrigos, la ciudad está limpia, su historia es tan interesante y hay tantos parques.

Realmente puedo imaginar retirarme en Londres en un futuro.

También me gustó cómo todo está relativamente cerca aunque es una gran ciudad.

The Tube, el sistema de metro subterráneo de Londres, es muy rápido y fácil de usar y lleva a la gente por todas partes.

En cuatro días visite los principales destinos turísticos de Londres.

Close

Mi viaje a Londres duró cuatro días. No todo el viaje fue perfecto pero aun fue una experiencia única.

Mi mejor amigo y yo llegamos a nuestro hostal en Londres a las 11 p.m. Nuestra habitación estaba en la planta superior y necesitábamos subir siete pisos de escaleras porque no había ascensor.

Eso fue una gran lucha y alguien en la habitación con nosotros roncaba y lo hizo difícil para dormir pero el día siguiente fue un éxito.

Visitamos a Buckingham Palace y la Abadía de Westminster. Dentro de la Abadía vimos las tumbas de María Reina de los escoceses y de la Reina Isabel la primera.

También probé comida británica por primera vez pero no me gusto.

La comida no tiene sabor, pero el té es increíble. Después de mi viaje a Londres estoy obsesionada con el té.

El segundo día fuimos a Kensington Palace, que está dentro de Hyde Park y después caminamos a Notting Hill, donde quiero vivir y retirarme.

Es una ciudad con las casas de colores más adorables con sorprendentes tiendas de café y ropa. Luego fuimos a la Galería Nacional, donde vi pinturas de Pablo Picasso, Vincent Van Gogh y Leonardo DiVinci.

Londres también tiene muy buena comida asiática. En nuestro segundo y tercer día comimos sushi y pho, y estuvo muy bueno.

Los próximos lugares que visitamos fueron a los estudios de Abbey Road y al famosa pasarela de Abbey Road.

Desde allí tomamos el metro a la parte más central de Londres donde comimos en un pub. Fuimos a la Tate Modern, un museo de arte moderno. En este museo vi pinturas de Salvador Dalí y Andy Warhol.

Después caminamos al Puente del Milenio, la Catedral de San Paul y la Plataforma 9 3/4. Más tarde esa noche también fuimos a un bar popular de Londres llamado Sketch y otro bar llamado Hush.

En general Londres es muy barato. Todos los museos son gratuitos. Algunos puntos de referencia como Palacio de Buckingham, Palacio de Kensington y Big Ben son gratis de ver.

Sin duda recomiendo Londres.