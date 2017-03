Apoyo académico para estudiantes

La oficina de EOP se encuentra en el segundo piso del edificio de Servicios para Estudiantes en el salón 2109





El Programa de Oportunidades Educativas (EOP) es uno de los programas más complejos de la San Diego State University.

“En EOP proveemos acceso y programas de retención a estudiantes de bajos recursos y estudiantes de primera generación”, dijo Chia Her, consejera de EOP. “Nuestra meta es ayudar a estudiantes que no tienen oportunidades o que no están familiarizados con oportunidades de educación superior para que sean exitosos y se gradúen de la universidad”.

EOP ofrece servicios a los estudiantes desde el momento en que piensan estudiar en la universidad hasta el momento en que se gradúan, dijo Her.

Mediante presentaciones y talleres, estudiantes de secundaria y preparatoria pueden empezar a conocer más sobre el programa y ver qué requisitos deben completar para formar parte del programa una vez que entran a la universidad.

Programas de EOP

Uno de los programas más competitivos de EOP es Summer Bridge. Este programa es completamente gratuito y tiene una duración de cinco semanas durante el verano.

Así algunos estudiantes de primer año tienen la oportunidad de adelantar clases e irse familiarizando con la universidad.

Además del Summer Bridge, EOP tiene un programa único llamado de Guardian Scholars Program, un programa para estudiantes que estuvieron bajo el cuidado de familias adoptivas durante su infancia.

Durante el año académico, EOP ofrece servicios de consejería, asesoramiento, programas de retención y tutorías a sus estudiantes.

Beneficios para los estudiantes

Sergio Mora, estudiante de matemáticas, se ha beneficiado de los servicios de EOP.

“Lo que más me gusta de EOP son los servicios que ofrecen”, dijo Mora, “especialmente la tutoría gratis, esto es un apoyo para mis estudios porque sin la tutoría hubiera batallado más con mis clases, ahorita estoy usando los recursos para estudiar y mejorar mis calificaciones”.

Mora recomienda que los estudiantes que están por entrar a SDSU formen parte de EOP.

“Recomiendo EOP para cualquier estudiante que está empezando la universidad y sus padres no fueron al colegio. La primera generación siempre tenemos la batalla de cómo sobrevivir en un ambiente diferente porque nuestros padres no fueron al colegio y no nos pueden orientar”.

Servicios de consejería

Una vez que los estudiantes son aceptados en EOP, se les asigna un consejero con quien tendrán que verse durante el semestre. El consejero debe saber orientar al estudiante ya sea académicamente o personalmente.

“Cada estudiante viene con diferentes problemas, a veces son problemas personales, otras veces son problemas financieros o académicos”, dijo Her. “La consejería sirve para saber qué está pasando por la vida del estudiante, cuáles son sus metas y cómo los podemos ayudar”.

Her asegura que el empeño de los estudiantes de EOP es algo que ella admira muchísimo ya que todos han pasado por algo difícil.

“A diferencia de un estudiante tradicional, estos estudiantes han venido sobrepasando muchas cosas, estos estudiantes tienen la fuerza, coraje y la resistencia de continuar con su camino, aunque sea difícil y muchas veces mucho más complicado que el de un estudiante tradicional”, dijo Her.

Experiencias positivas

Salvador Terrones, estudiante de estudios interdisciplinarios, ha tenido una muy buena experiencia desde que fue aceptado en EOP.

“Puede sonar como un cliché, pero realmente se han convertido en parte de mi familia. El apoyo que EOP le da a los estudiantes es excelente”.

Terrones trabajó en la oficina de EOP, y eso lo ha ayudado a admirar aún más lo que hacen en este programa.

“Mi experiencia trabajando con los empleados de EOP me ha inspirado para que un día trabaje con estudiantes de primera generación. No creo que hubiera llegado hasta aquí, o al menos sin problemas, si no hubiera sido por ellos”.