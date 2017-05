Crítica: “How to be a Latin Lover”

“How to be a Latin Lover”, la película sobre Máximo, el personaje de Eugenio Derbez, tratando de buscar una mujer mayor y rica, salió el 28 de abril.

Salma Hayek actúa como Sara, la hermana de Máximo, quien es una arquitecta que no tiene la oportunidad de ascender en su trabajo.

Otros artistas quienes salen incluyen Kristen Bell como Cindy, la dueña del yogur helado local, Rob Lowe, el mejor amigo de Máximo quien termina como traidor y Raquel Welch como Celeste, una nueva interés de Máximo después de perder a su esposa Peggy.

También hubo apariencias de los hijos de Derbez y Omar Chaparro, quien recientemente salió como protagonista de la película “No Manches Frida”.

Vadhir Derbez sale como la versión joven y sexy de Máximo, conquistador de corazones, mujeres y dinero. José Eduardo Derbez, sale como camarero del área de piscina y le ofrece una bebida a Máximo en la película.

Vadhir actúo la versión joven de Máximo excelentemente. Era un super modelo y un “taco de ojo”. Era interesante cómo se miraban iguales padre e hijo, a pesar de las diferencias de edades.

Hay muchos artistas quienes tienen que buscar un doble, pero el padre y hijo se parecen tanto que eso no fue necesario.

Por lo tanto, fui a ver la película este sábado pasado, y esperaba reírme sin parar.

Desafortunadamente, llegué a un cine donde se habían acabado los boletos en cuanto me puse en fila. Tuve que ir a otro cine durante otra hora más noche. Con esto, pensé que la película era un “hit” y que tenía que mirarla.

La verdad es que estuve muy desilusionada con la película. Empezó bien pero después de un rato, se puso muy aburrida. Es una película que se miraba como comedia, pero al final de cuenta, no lo era lo suficiente. Lo único que fue chistoso era lo que han visto todos en los comerciales de la televisión.

Algo bueno de la película es que deja a la audiencia con varios mensajes.

Unos que recuerdo son “uno obtiene lo que quiere con trabajo, no con desear” y “si vives con miedo, arriesgas no vivir la vida al máximo”. Hay muchos otros mensajes que están implementados, como no dejar tu hijo con cualquiera persona, ni a tu propio hermano si es patán como Máximo.

Aunque yo no creo que la película es muy cómica, otros pueden pensar diferente. Pero personalmente, le doy a la película un tomatazo porque esperaba mucho más de lo poco que era gracioso.