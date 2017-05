Opinión: La actividad física mejora el estilo de vida

Jenna Mackey, staff photographer





Existen muchas formas en las que podemos cuidar nuestro cuerpo y alimentación para obtener un estilo de vida saludable.

Algunas personas optan por ir al gimnasio, otras por hacer ejercicio en su casa o en áreas recreativas como los parques. Otros prefieren llevar una dieta balanceada o cuidar las calorías que consumen.

En algunos otros casos, las personas prefieren una combinación de actividad física y una alimentación balanceada y saludable.

Un adulto necesita hacer 150 minutos a la semana de actividad física para mejorar su salud, según la Guía de Actividad Física para los estadounidenses.

Razones por las que uno hace ejercicio

Algunas de las razones por las que las personas deciden hacer actividad física es porque quieren bajar de peso, tonificar su figura, liberar el estrés o porque quieren mantenerse ocupados.

Flo Pierce, instructora del gimnasio ARC de la San Diego State University (SDSU), dijo que hacer ejercicio hace que la gente se sienta mejor, mejora su estado de ánimo, su autoestima y su salud.

“También creo que puede haber un efecto positivo en otros aspectos como mejores calificaciones, motivación, oxigenación y memoria”, dijo Pierce.

Pierce comentó que en algunos casos las personas que se ejercitan aprovechan para mejorar su alimentación.

“Algunas personas comienzan con el ejercicio y se dan cuenta de que se sentirían mejor con algunos cambios en su dieta también”, dijo Pierce. “Algunas personas hacen ejercicio para que puedan comer lo que quieran, pero lamentablemente esto solo funciona hasta cierto punto”.

Si vas a hacer algo tiene que hacerte sentir bien

Matthew Mahar, profesor y director de la Escuela de Ejercicio y Ciencias Nutricionales de la SDSU, dijo que la razón más importante por la que una persona debe hacer ejercicio es porque la hace sentir bien.

“Un gran número de estudiantes hacen ejercicio porque quieren controlar su peso”, dijo Mahar. “Otros lo hacen porque quieren verse bien y otros porque quieren encajar y está bien. Pero la mejor razón es porque te hace sentir bien”.

Mahar mencionó que las personas mayores normalmente hacen ejercicio por razones de salud y que un estudiante universitario no lo hace por este motivo.

De la misma forma que hacer ejercicio debe hacer sentirte mejor, Mahar dijo que comer bien también debe dar la misma satisfacción.

Mahar dijo que no es fácil cambiar el comportamiento de alguien para que mejore su estilo de vida pero que muchas veces factores como con quien se junte uno, los precios de la comida y la cultura que se tenga hacia el ejercicio puede influir para que la persona decida cambiar.

“Si diseñamos ambientes en donde la decisión más fácil sea comer bien o mantenerse activos, podemos mejorar la salud de la población, aunque esto pueda ser difícil”, dijo Mahar.

Hacer ejercicio mejora el estado físico y emocional

Itzel Anda, estudiante de kinesiología de la SDSU lleva tres años haciendo ejercicio en el ARC, y asegura que esto la ayuda a sentirse mejor.

“El ejercicio me ayuda a balancear mi estrés”, dijo Anda. “Para mí el hacer ejercicio me hace una persona más saludable mentalmente y siento que puedo tomar mejores decisiones y llevar un mejor ciclo de vida. También me hace sentir más ligera”.

Otras razones por las que Anda se ejercita es porque le gusta mantenerse en forma y porque se preocupa por su salud al prevenir enfermedades como la diabetes.

Para Anda el cuidar su cuerpo quiere decir también cuidar de su alimentación, aunque al ser de complexión delgada, Anda dijo que no tiene que llevar una dieta muy rigurosa.

“En mi caso, porque soy una persona delgada no tengo que tener una dieta muy estricta, sin embargo, por situaciones de que me la paso fuera de mi casa, no puedo llevar una dieta balanceada”, dijo Anda. Si me fijo en no comer en exceso, pero no hay nada de malo en comer una pizza o una hamburguesa una vez por semana porque no lo estoy comiendo los siete días de la semana”, finalizó Anda.